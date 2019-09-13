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13:31 13.09.2019

Гостем форума YES впервые стал Коломойский

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Гостем форума YES впервые стал Коломойский

Известный украинский бизнесмен, экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский впервые прибыл на форум Ялтинской Европейской Стратегии (YES), который уже 16 лет проводит фонд Виктора Пинчука.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс Украина", на мероприятие Коломойский пришел с народным депутатом, экс-главой Одесской обладминистрации Игорем Палицей.

Утром на форуме президент Зеленский заявил, что надеется на то, что украинские олигархи перейдут на новые правила работы рынка без монополизма.

"Все должны жить по правилам. Монополии не будет", - сказал он журналистам в пятницу после своего выступления на Форуме YES, комментируя свою встречу с бизнесменом Коломойским.

Теги: #yes #коломойский
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