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13:02 13.09.2019

Около 20 тыс. старых уличных светильников планируют заменить на LEDы в Киеве в этом году – Кличко

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Около 20 тыс. старых уличных светильников планируют заменить на LEDы в Киеве в этом году – Кличко

 В 2019 году в Киеве планируется заменить на новые энергоэффективные LEDы около 20 тыс. старых уличных светильников, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы продолжаем делать Киев еще красивее и комфортнее. В частности, заботимся о том, чтобы столица была освещенной и безопасной. Продолжаются работы по замене старого освещения на новые энергоэффективные LED-светильники на улицах, магистралях, бульварах и мостах, придомовых территориях, в парках и скверах города. На днях, в частности, устанавливают новое освещение на Отрадном проспекте", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook, сообщает в пятницу пресс-службе городского головы в пятницу.

По словам мэра Киева, также продолжаются работы по замене светильников на новые LEDы на проспектах Победы и Григоренко, Харьковском шоссе, на развязках у метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Славутич". На улицах Макеевской, Теодора Драйзера, Гната Юры, Драгоманова и других.

Только в 2019 году уже обустроили современное и энергоэффективное LED-освещение более чем на 30 улицах столицы. В планах - до конца года заменить светильники также в Мариинском парке, парке "Городской сад", в Пуще-Водице, на аллее Героев Крут и аллее бульвара Дружбы Народов.

"Всего в этом году планируем заменить LEDы около 20 тыс. светильников. За два предыдущих года заменили более 12 тыс. светильников. Важно, что LED-светильники - это не только современное яркое освещение, но и в дальнейшем - значительная экономия для городского бюджета. Новое освещение позволяет сэкономить около 30-40% в потреблении электроэнергии. Кстати, на расходах электроэнергии в прошлом году мы сэкономили почти 11млн грн", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #кличко #освещение
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