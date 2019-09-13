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12:50 13.09.2019

В Украину идет прохладный и влажный воздух

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В Украину идет прохладный и влажный воздух

В ближайшие сутки, 14 сентября, погода в Украине начнет меняться: с Западной Европы переместится прохладный и влажный воздух, поэтому увеличится облачность и кое-где пройдет дождь, дневная температура снизится, и лишь жители юга и востока страны еще будут наслаждаться летним теплом, но в воскресенье и там похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу ночью, утром в западных и северных областях, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 18-23°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 23-28°.

В Киеве - ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 сентября самая высокая температура днем была 30,8 в 1903г., самая низкая ночью 2,8 в 1929г.

На 15 сентября синоптики прогнозируют в Украине без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 15-21° ( в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 9-14°); в южной части ночью 8-13°, днем 21-24°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 17-19°.

13 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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