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11:55 13.09.2019

Беларусь будет активно развивать военно-техническое сотрудничество с Китаем - Госкомвоенпром

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Беларусь будет активно развивать военно-техническое сотрудничество с Китаем - Госкомвоенпром

Госкомвоенпром Беларуси подчеркивает заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Китаем.
"Особый, стратегический характер отношений между двумя странами выстраивается последовательно и динамично по всей структуре взаимодействия, в том числе и в военно-технической сфере, в рамках которой страны вышли на оптимальную схему взаимодействия от поставок продукции военного назначения в интересах двух стран до совместных разработок и производства высокотехнологичной продукции", - заявил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко в ходе состоявшейся накануне встречи с заместителем начальника главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-лейтенантом Лю Шэном.
Главу Госкомвоенпрома цитирует пресс-служба комитета.
В свою очередь Лю Шэн подчеркнул, что "оборонно-промышленные комплексы и Китая, и Белорусии каждый в отдельности имеют свои преимущества и в целом взаимодополняют друг друга, имеют хороший потенциал и перспективы для дальнейшего развития".
Он также отметил, что "военно-техническое сотрудничество является важным показателем стратегического партнерства Белоруссии и Китая, имеет крепкий политический фундамент и развивается на принципах взаимовыгодного доверия".
В ходе встречи стороны определили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, отмечается в сообщении.
Кроме того, подписан ряд коммерческих контрактов. Китайская делегация в рамках визита также посетила ряд предприятий системы Госкомвоенпрома.
Головченко поблагодарил китайского гостя за личный вклад и поддержание развития военно-технического сотрудничества между двумя странами и наградил Лю Шэна юбилейным знаком "15 год Дзяржкаваенпраму".

Теги: #беларусь
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