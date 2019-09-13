Беларусь будет активно развивать военно-техническое сотрудничество с Китаем - Госкомвоенпром

Госкомвоенпром Беларуси подчеркивает заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Китаем.

"Особый, стратегический характер отношений между двумя странами выстраивается последовательно и динамично по всей структуре взаимодействия, в том числе и в военно-технической сфере, в рамках которой страны вышли на оптимальную схему взаимодействия от поставок продукции военного назначения в интересах двух стран до совместных разработок и производства высокотехнологичной продукции", - заявил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко в ходе состоявшейся накануне встречи с заместителем начальника главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-лейтенантом Лю Шэном.

Главу Госкомвоенпрома цитирует пресс-служба комитета.

В свою очередь Лю Шэн подчеркнул, что "оборонно-промышленные комплексы и Китая, и Белорусии каждый в отдельности имеют свои преимущества и в целом взаимодополняют друг друга, имеют хороший потенциал и перспективы для дальнейшего развития".

Он также отметил, что "военно-техническое сотрудничество является важным показателем стратегического партнерства Белоруссии и Китая, имеет крепкий политический фундамент и развивается на принципах взаимовыгодного доверия".

В ходе встречи стороны определили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, отмечается в сообщении.

Кроме того, подписан ряд коммерческих контрактов. Китайская делегация в рамках визита также посетила ряд предприятий системы Госкомвоенпрома.

Головченко поблагодарил китайского гостя за личный вклад и поддержание развития военно-технического сотрудничества между двумя странами и наградил Лю Шэна юбилейным знаком "15 год Дзяржкаваенпраму".