Армения и Азербайджан готовы провести новую министерскую встречу по Карабаху, заявляют в Ереване

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и его азербайджанский коллега Эльмар Мамедъяров готовы провести очередную встречу по карабахскому урегулированию, заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян в пятницу.

"Глава МИД Армении посетит Нью-Йорк. Ранее посредники предложили организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Стороны согласились. Но когда и где состоится такая встреча, я сказать не могу", - сказала Нагдалян.

По ее словам, существует договоренность о том, что стороны заявляют о дате и месте встречи одновременно.

"И мы придерживаемся этого принципа", - отметила представитель МИД Армении.