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11:53 13.09.2019

Армения и Азербайджан готовы провести новую министерскую встречу по Карабаху, заявляют в Ереване

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и его азербайджанский коллега Эльмар Мамедъяров готовы провести очередную встречу по карабахскому урегулированию, заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян в пятницу.
"Глава МИД Армении посетит Нью-Йорк. Ранее посредники предложили организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Стороны согласились. Но когда и где состоится такая встреча, я сказать не могу", - сказала Нагдалян.
По ее словам, существует договоренность о том, что стороны заявляют о дате и месте встречи одновременно.
"И мы придерживаемся этого принципа", - отметила представитель МИД Армении.

Теги: #карабах #армения #азербайджан
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