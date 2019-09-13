Юристы надеются на оптимизацию работы ВАКС

Работу Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины пока нельзя оценить однозначно, но законодательные инициативы президента относительно ВАКС (законопроект №1025) могут оптимизировать его деятельность, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Комментируя президентский законопроект (№1025) о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (относительно начала работы суда), ассоциированный партнер ЮК "Правовой Альянс" Тарас Безпалый, высказал мнение, что его принятие положительно отобразится на работе ВАКС, в частности благодаря значительному уменьшению нагрузки на судей, "что позволит более качественно и быстро рассматривать дела", а также отсутствию "завала "мертвых" дел, которые слушались другими судами на протяжении многих лет (новое зачитывание обвинительного акта, повторный вызов свидетелей, повторное изучение всех материалов)".

Вместе с тем юрист видит в законопроекте и "ложку дегтя": с 5 сентября 2019 суды начали выносить определения о передаче дел в ВАКС с любой стадии процесса. "При принятии законопроекта 1025 все переданные дела будут направлены обратно в местные суды, где будет по-новому проведено автораспределение и начато новое рассмотрение дела. Ни права государства, ни права потерпевших, ни даже права обвиняемых в некоторых случаях при таком раскладе законопроект не защитит, поскольку он был бы намного уместнее до начала работы ВАКС", - считает Безпалый.

По мнению юриста, в целом на начальном этапе сложно объективно оценить работу ВАКС с положительной стороны, поскольку не настроены компьютерные системы, недостаточно обучен персонал, нет слаженной работы, как в районных судах.

"Из личного опыта нескольких процессов в ВАКС (с 5 по 11 сентября) отмечу, что на начальном этапе судьи больше склонны к стороне обвинения и не готовы принимать решения, исходя из норм процесса, брать на себя ответственность за решения против САП. Как пример, следственный судья отказался снимать арест с имущества третьего лица, сославшись на то, что арест может быть снят при рассмотрении по делу, хотя в деле нет ни одного доказательства о незаконности приобретения имущества, оно не подлежит спецконфискации", - сказал он.

Вместе с тем Безпалый отметил, что рассмотрение жалоб и ходатайств в ВАКС происходит в сроки, предусмотренные в УПК, "чем не могут похвастаться большинство районных судов из-за чрезмерной нагрузки на каждого судью".

В свою очередь советник юридической фирмы "Астерс" Орест Стасюк также отметил, что "за первые дни своей работы ВАКС успел воспроизвести неоднозначное впечатление". "Работа в аппарате суда пока еще не налажена, но нас, как адвокатов, даже больше насторожил достаточно спорный с правовой точки зрения подход к вынесению решений по нашим первым жалобам. Но, с другой стороны, приятно удивило назначение заседания в установленный процессуальным законом срок – 72 часа, что сейчас, к сожалению, редко случается в других судах", - сказал он.

Юрист считает "хорошим знаком" желание ВАКС соблюдать требования процесса хотя бы на начальном этапе. "Важно, чтобы такая тенденция сохранялась и дальше, что, в свою очередь, будет зависеть от уровня загрузки в суде. Для оптимизации загрузки и был внесен законопроект об уточнении подсудности ВАКС. Предыдущая редакция закона оставляла мало шансов на адекватную загрузку суда. Будем надеяться, что законопроект станет финальным элементом, необходимым для запуска качественной работы ВАКС", - сказал он.

Стасюк считает, что "если в Украине появится суд, в котором дела будут рассматриваться не только быстро, но - что гораздо важнее - справедливо и с обеспечением права на защиту, мы можем стать свидетелями появления качественно новых судебных процессов, результаты которых будут строиться не на "целесообразности", а на настоящей конкуренции правовых позиций и мастерства адвокатов и прокуроров".

Со своей стороны управляющий партнер Bires Law Firm Роман Шахматенко отметил, что законопроект 1025 призван не уменьшить или увеличить перечень статей КПК, по которым ВАКС будет вершить правосудие: речь идет исключительно о переходном периоде, в котором ВАКС примет от действующих судов действующие уголовные производства.

В частности, действующий закон предусматривает, что все уголовные производства (за некоторым исключением) должны быть переданы в ВАКС. Законопроект №1025 этот пункт уточнил, и теперь в ВАКС передадут только дела, по которым следствие ведет НАБУ.

Шахматенко напомнил, что согласно пояснительной записке к проекту закона №1025, если не внести изменений в действующий закон, то 39 судей ВАКС (из которых 12 в апелляционной инстанции) должны будут рассматривать более 3,5 тыс. дел, тогда как в случае внесения изменений таких дел будет около 200.

"Судебное рассмотрение уголовных производств длится, как правило, годы, а в некоторых случаях - десятилетия. Наверное, именно этого и опасались авторы законодательной инициативы. Более того, данный проект показывает, что антикоррупционный суд не для всех коррупционеров, а лишь для ТОПов", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу президентский проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о ВАКС (относительно начала работы суда).

Согласно предложенным изменениям, подсудность ВАКС в качестве суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанции до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, ныне действующая редакция переходных положений закона о ВАКС может привести к тому, что в Антикоррупционный суд должны быть переданы уголовные производства, которые рассматриваются другими судами, в результате чего будет в ВАКС поступят тысячи уголовных производств, которые не касаются топ-коррупции, производств, у которых истекли сроки давности и которые расследовались органами досудебного расследования с нарушением правил подследственности.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, ВАКС "получит более 3000 уголовных дел, которые он вынужден будет регистрировать, и это парализует работу суда".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по состоянию на 5 сентября 2019 года (начало работы суда) только 5% дел, которые должен получить суд, расследовало НАБУ и они относятся к категории дел о коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Народные депутаты проголосовали также за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.