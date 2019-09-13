События

10:06 13.09.2019

Сенцов призвал Зеленского сделать все возможное для скорейшего возвращения всех заключенных в РФ украинцев

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Сенцов призвал Зеленского сделать все возможное для скорейшего возвращения всех заключенных в РФ украинцев

 Освобожденный на минувшей неделе из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов надеется, что украинская власть сделает все для того, чтобы максимально быстро добиться освобождения оставшихся в заключении сограждан.

Выступая на открытии 16-ой Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" в Киеве Сенцов рассказал, что вовремя заключения в России одним из способов его борьбы была пустая баночка от чая, на которую он наклеил желтую и синюю полоски и написал слова "Слава Украине". Этот символ его борьбы постоянно в злобе уничтожали российские правоохранители.

Он показал эту баночку и предложил сделать ее символом освобождения украинцев из тюрем России, пленных, крымчан, политзаключенных, наполняя ее персональными бирками с формы заключенного после его освобождения.

"Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент: сделайте, чтобы эта банка как можно быстрее стала полной", - обратился Сенцов к Зеленскому, который в это время встал со своего места в зале и направлялся на сцену.

В свою очередь Зеленский, начиная свое выступление на форуме YES пообещал сделать все возможное, чтобы как можно скорее освободить всех украинских заключенных из тюрем РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила на днях, что после освобождения 7 сентября 35 узников Кремля, в российском заключении остаются 113 украинцев, из них 89 крымских татар.

Теги: #сенцов #заключенные #освобожденные
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