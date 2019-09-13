Мадуро объявил, что в нынешнем году не поедет на сессию ГА ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в нынешнем году на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке страну вместо него будут представлять вице-президент Делси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Президент сообщил, что Родригес передаст генеральному секретарю ООН послание, подписанное 12 млн венесуэльцев, с требованием прекратить санкции, введенные США против Венесуэлы.

"Подавляющее большинство представителей венесуэльского народа говорит: нет блокаде, нет санкциям", - сообщил он.

Мадуро, выступая перед молодежным крылом правящей партии, подчеркнул: "В этом году я остаюсь с вами и буду работать в Венесуэле над ее безопасностью и спокойствием".