События

08:33 13.09.2019

Мадуро объявил, что в нынешнем году не поедет на сессию ГА ООН

1 мин читать
Мадуро объявил, что в нынешнем году не поедет на сессию ГА ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в нынешнем году на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке страну вместо него будут представлять вице-президент Делси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Президент сообщил, что Родригес передаст генеральному секретарю ООН послание, подписанное 12 млн венесуэльцев, с требованием прекратить санкции, введенные США против Венесуэлы.

"Подавляющее большинство представителей венесуэльского народа говорит: нет блокаде, нет санкциям", - сообщил он.

Мадуро, выступая перед молодежным крылом правящей партии, подчеркнул: "В этом году я остаюсь с вами и буду работать в Венесуэле над ее безопасностью и спокойствием".

Теги: #президент #поездка #венесуэла #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:49 13.09.2019
На Донбасс проследовало 3 автомобиля с более 15 т гуманитарного груза от ООН

На Донбасс проследовало 3 автомобиля с более 15 т гуманитарного груза от ООН

02:21 13.09.2019
Трамп заявил, что Болтон сдерживал его по вопросам Венесуэлы и Кубы

Трамп заявил, что Болтон сдерживал его по вопросам Венесуэлы и Кубы

22:02 12.09.2019
Венесуэла к концу года планирует восстановить добычу нефти

Венесуэла к концу года планирует восстановить добычу нефти

00:42 12.09.2019
Трамп называет неверным подход Болтона к венесуэльской проблеме

Трамп называет неверным подход Болтона к венесуэльской проблеме

22:19 10.09.2019
Исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Каппермен

Исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Каппермен

19:46 10.09.2019
Рейтинг одобрения деятельности Трампа снизился на фоне опасений американцев из-за возможности рецессии - опрос

Рейтинг одобрения деятельности Трампа снизился на фоне опасений американцев из-за возможности рецессии - опрос

19:26 10.09.2019
Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

19:20 10.09.2019
Трамп уволил Болтона

Трамп уволил Болтона

12:05 10.09.2019
Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

11:18 10.09.2019
Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 23 раза открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий Нацгвардии

Боец Нацгвардии погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи, обстоятельства выясняются

В СММ ОБСЕ в Украине сейчас работает 740 международных наблюдателей из 43 стран, в том числе 35 россиян

Аброськин планирует баллотироваться в мэры Мариуполя

Полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин прокомментировал открытие НАБУ уголовного производства против него: цензурных слов у меня нет

За минувшие сутки боевики 23 раза открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий Нацгвардии

Эскалация торговой войны США с Китаем может сказаться на программе самолетостроения - глава Boeing

КГГА: Около 230 хостелов в Киеве работает нелегально

Трамп хочет полной сделки с Китаем

Украина и Финляндия обменялись архивной информацией об участниках Второй мировой войны

Рябошапка: Концепция реформирования уголовной юстиции будет утверждена в ближайшее время

Иловайской трагедии будет дана правовая квалификация и проведено тщательное расследование

Чумак обеспечит трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение

Цемах вернулся в ОРДО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА