За минувшие сутки боевики 23 раза открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий Нацгвардии
За минувшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб", – говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
По информации украинских военных, боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов позиций ООС: трижды неподалеку Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз вблизи Водяного - из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия; вблизи Широкино - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 8 обстрелов позиций ООС: в районе Зайцево - из миномета калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Майского - из минометов калибра 82-мм; вблизи Луганского - из миномета калибра 120-мм; неподалеку Майорска - из миномета калибра 82-мм.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", – сообщили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрел позиций ООС неподалеку Новотроицкого из стрелкового оружия; вблизи Зайцево применив миномет калибра 82-мм.