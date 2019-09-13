События

05:51 13.09.2019

КГГА: Около 230 хостелов в Киеве работает нелегально

2 мин читать
КГГА: Около 230 хостелов в Киеве работает нелегально

В Киеве только 30 хостелов работает легально и платит все налоги и сборы, количества нелегальных хостелов никто не знает, заявила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Марина Хонда во время совещания с представителями районных администраций и Ассоциации хостелов Киева.

"Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Только 30 таких заведений работает на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, основанных на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле - сказать довольно трудно", - цитируют Хонду в пресс-службе КГГА в четверг.

По ее словам, проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. "Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов", – подчеркнула чиновница.

В информации отмечено, что в связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева.

"Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице", – подчеркнули в КГГА.

Также в столичной мэрии добавили, что благодаря работе Печерской РГА в течение 2016-2019 годов было закрыто 5 хостелов в судебном порядке и еще 5 - за нарушения жилищных условий. Еще по 3-х хостелам продолжается судебное разбирательство.

Теги: #киев #налоги #хостелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 12.09.2019
Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий французских властей

Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий французских властей

16:26 12.09.2019
На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию и систему химической очистки газов

На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию и систему химической очистки газов

16:11 12.09.2019
Задымленность в Киеве обусловлена рядом факторов, будет создана рабгруппа для контроля качества воздуха

Задымленность в Киеве обусловлена рядом факторов, будет создана рабгруппа для контроля качества воздуха

14:04 12.09.2019
В "Слуге народа" выступают за перезагрузку власти в Киеве и досрочные выборы

В "Слуге народа" выступают за перезагрузку власти в Киеве и досрочные выборы

06:55 11.09.2019
В Киеве 11-16 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киеве 11-16 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

17:31 10.09.2019
Стоимость сигарет с принятием законопроекта №1210 может возрасти в 2,5-3 раза с начала 2020г - табачный бизнес

Стоимость сигарет с принятием законопроекта №1210 может возрасти в 2,5-3 раза с начала 2020г - табачный бизнес

15:46 10.09.2019
SkyUp запускает в сентябре шесть дополнительных рейсов по маршруту Киев-Харьков

SkyUp запускает в сентябре шесть дополнительных рейсов по маршруту Киев-Харьков

09:56 10.09.2019
Форум YES соберет в Киеве более 400 участников из 26 стран

Форум YES соберет в Киеве более 400 участников из 26 стран

05:13 10.09.2019
Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

04:23 10.09.2019
В Киеве впервые состоится чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон"

В Киеве впервые состоится чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 23 раза открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий Нацгвардии

Боец Нацгвардии погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи, обстоятельства выясняются

В СММ ОБСЕ в Украине сейчас работает 740 международных наблюдателей из 43 стран, в том числе 35 россиян

Аброськин планирует баллотироваться в мэры Мариуполя

Полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбасс проследовало 3 автомобиля с более 15 т гуманитарного груза от ООН

Мадуро объявил, что в нынешнем году не поедет на сессию ГА ООН

Климкин прокомментировал открытие НАБУ уголовного производства против него: цензурных слов у меня нет

За минувшие сутки боевики 23 раза открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий Нацгвардии

Эскалация торговой войны США с Китаем может сказаться на программе самолетостроения - глава Boeing

Трамп хочет полной сделки с Китаем

Украина и Финляндия обменялись архивной информацией об участниках Второй мировой войны

Трамп заявил, что Болтон сдерживал его по вопросам Венесуэлы и Кубы

Рябошапка: Концепция реформирования уголовной юстиции будет утверждена в ближайшее время

Иловайской трагедии будет дана правовая квалификация и проведено тщательное расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА