КГГА: Около 230 хостелов в Киеве работает нелегально

В Киеве только 30 хостелов работает легально и платит все налоги и сборы, количества нелегальных хостелов никто не знает, заявила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Марина Хонда во время совещания с представителями районных администраций и Ассоциации хостелов Киева.

"Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Только 30 таких заведений работает на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, основанных на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле - сказать довольно трудно", - цитируют Хонду в пресс-службе КГГА в четверг.

По ее словам, проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. "Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов", – подчеркнула чиновница.

В информации отмечено, что в связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева.

"Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице", – подчеркнули в КГГА.

Также в столичной мэрии добавили, что благодаря работе Печерской РГА в течение 2016-2019 годов было закрыто 5 хостелов в судебном порядке и еще 5 - за нарушения жилищных условий. Еще по 3-х хостелам продолжается судебное разбирательство.