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06:59 13.09.2019

Эскалация торговой войны США с Китаем может сказаться на программе самолетостроения - глава Boeing

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Эскалация торговой войны США с Китаем может сказаться на программе самолетостроения - глава Boeing

Глава Boeing Деннис Мюленберг предупредил, что дальнейшая эскалация торговой воны с Китаем может отрицательно сказаться на программе компании по выпуску коммерческих широкофюзеляжных самолетов.

"Мы все еще надеемся, что торговая сделка состоится, и что самолеты будут ее частью", - цитирует агентство Bloomberg заявление Мюленберга на встрече с инвесторами.

Он добавил, что в "отсутствие торговой сделки добавляет риски к нашей широкофюзеляжной программе, поэтому мы внимательно следим за этим".

Агентство отмечает, что реализация широкофюзеляжных моделей авиалайнеров является одним из важнейших источников средств, необходимых для модернизации систем самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были остановлены поле двух авиакатастроф.

Заказы 100 самолетов Boeing 787 и Boeing 777, поступившие от китайских авиакомпаний, являются для авиастроителя одними из наиболее перспективных.

Теги: #сша #торговля #китай #boeing
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