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03:35 13.09.2019

Украина и Финляндия обменялись архивной информацией об участниках Второй мировой войны

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Украина и Финляндия обменялись архивной информацией об участниках Второй мировой войны

Делегация Национального архива Финляндии во главе с Генеральным директором Юсси Нуортева передала председателю Службы безопасности Украины материалы о украинцах, погибших в годы Второй мировой войны, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"В ходе встречи сотрудники Отраслевого государственного архива СБУ получили от иностранной стороны базу данных на более чем 1600 украинцев, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны на территории Финляндии", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

В ответ представители СБУ передали зарубежной делегации копии рассекреченных архивных документов, касающихся истории Финляндии.

"Сегодня мы имеем пример успешного сотрудничества по обмену данными о погибших и репрессированных во Второй мировой войне", - отметил во время встречи председатель СБУ Иван Баканов.

Финские коллеги сообщили, что в будущем планируют передать сведения в еще 5 тыс. украинских военнопленных, которых вернули в СССР после окончания войны.

"Учитывая содержание переданных украинской стороне материалов, мы уверенно можем сказать, что между нашими странами в контексте истории, есть много общего", - отметил Юсси Нуортева.

В ведомстве также добавили, что проведение международной встречи и получения важнейших архивных данных от иностранных партнеров стало возможным благодаря подписанному в мае 2019 года Меморандума о сотрудничестве между Отраслевым государственным архивом СБУ и Национальным архивом Финляндии.

Теги: #архивы #информация #обмен #украина #финляндия
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