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02:21 13.09.2019

Трамп заявил, что Болтон сдерживал его по вопросам Венесуэлы и Кубы

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Трамп заявил, что Болтон сдерживал его по вопросам Венесуэлы и Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что придерживался жестких взглядов на отношения с Венесуэлой и Кубой, а ушедший на этой неделе в отставку советник по нацбезопасности Джон Болтон сдерживал его.

"На самом деле мои взгляды на Венесуэлу и, в особенности, на Кубу были куда более жесткими, чем у Джона Болтона. Он меня сдерживал!" - написал Трамп в Twitter.

В минувший вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время президент поблагодарил его за проделанную работу.

В среду Трамп продолжил критиковать Болтона, в частности, за его позицию по Венесуэле и КНДР. В то же время американский лидер не указывал, что именно в подходе Болтона к Венесуэле его не устраивает.

Заявление Трампа о том, что Болтон отговаривал его от жестких вариантов решения проблемы Кубы и Венесуэлы, стало неожиданностью, так как именно Болтон - известный сторонник радикальных действий для достижения ряда внешнеполитических целей США, в частности, связанных с Ираном и Венесуэлой. Наблюдатели отмечали, что именно Болтон был одним из главных инициаторов попыток США поддержать венесуэльскую оппозицию и добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Теги: #венесуэла #сша #советник #куба
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