События

00:28 13.09.2019

Иловайской трагедии будет дана правовая квалификация и проведено тщательное расследование

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Иловайской трагедии будет дана правовая квалификация и проведено тщательное расследование

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак заверяет, что событиям в Иловайске будет дана четкая квалификация в соответствии с законом, все произошедшие события будут детально расследованы.

"Я точно знаю, что Иловайская трагедия и все, что происходило в Иловайске тогда, будет расследовано, расследовано очень тщательно", - сказал Чумак в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале 1+1.

Он подчеркнул, что политики могут оценивать произошедшее, а прокуроры должны давать квалификацию преступления.

"Квалификация того, что там произошло, будет абсолютно отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - заверил главный военный прокурор.

Теги: #расследование #военная_прокуратура #иловайск
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