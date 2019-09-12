События

23:34 12.09.2019

Цемах вернулся в ОРДО

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Цемах вернулся в ОРДО

Переданный украинской стороной России в рамках обмена удерживаемых лиц экс-боевик "ДНР" Владимир Цемах вернулся во временно оккупированные районы Донецкой области (ОРДО), сообщила его дочь Мария Цемах.

"Да, мы вернулись. Отец дома", - сказала она в четверг вечером "Интерфаксу".

О Цемахе активно писали российские СМИ в начале июля 2019г. Сообщалось, что украинские спецслужбы якобы сумели тайно вывезти из оккупированного Снежного (Донецкая обл.) на подконтрольную Киеву территорию Украины "бывшего начальника ПВО Славянской бригады" Цемаха как свидетеля по делу уничтожении авиарейса MH17 ракетой из российской ЗРК "Бук". Сообщалось также, что украинский суд арестовал Цемаха. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не было.

3 сентября Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17, говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты "NRC Handelsblad. "В этом письме Вестербеке пишет, что "на основании недавно появившейся информации" голландская прокуратура рассматривает Цемаха как "подозреваемого". Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами", - говорится в статье.

Вместе с тем, 5 сентября Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху, применив к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

7 сентября Цемах прибыл в Россию в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с Украиной.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малазийского "Боинга", рейс MH17, в подозреваемых по этому же делу, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Теги: #цемах #украина #донбасс
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