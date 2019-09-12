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21:47 12.09.2019

Власти Украины на саммите НАТО в Лондоне должны поднять вопрос о предоставлении Киеву ПДЧ, считают Порошенко и представители ВКУ

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Власти Украины на саммите НАТО в Лондоне должны поднять вопрос о предоставлении Киеву ПДЧ, считают Порошенко и представители ВКУ

Украинское руководство на саммите НАТО в Лондоне должно требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в Альянсе, считают народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко и президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Павел Грод.

"Наша общая позиция с представителями СКУ: Украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства", – написал Порошенко на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Пятый президент подчеркнул, что партия "Европейская солидарность" не изменяет своим принципам и считает необходимым продолжать курс в ЕС и НАТО. Порошенко поблагодарил СКУ за поддержку партии "Евросолидарность" в ее отстаивании Евроатлантического курса.

Также Порошенко отметил, что вызовом для Украины остается освобождение всех украинских заложников Кремля. "В то же время это нельзя рассматривать основанием для смягчения международных санкций против России, поскольку они были введены за подрыв территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей", – написал он.

Кроме того, Порошенко прокомментировал Гроду сложившуюся ситуацию с нардепом фракции "Евросолидарность". В частности он отметил, что попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Геращенко права участия в заседаниях Верховной Рады демонстрирует тревожную тенденцию к свертыванию демократии в Украине.

"Мы видим, что депутатов пытаются лишить возможностей для законотворческой работы", – подытожил Порошенко.

Теги: #вку #порошенко #пдч #нато
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