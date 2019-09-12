"Охоту на ведьм" по министерству устраивать не будем — Криклий

Кадровые решения по Министерству инфраструктуры пока не приняты, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга в четверг в Киеве.

"Я пока ко всем присматриваюсь. "Охоту на ведьм" по министерству устраивать не будем. Если есть какие-то проблемы, конкретные вещи, то конечно, независимо от фамилии, мы попрощаемся со всеми. Но если человек выполняет работу, то зачем?", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о заказной пиар-кампании против Юрия Лавренюка, Владислав Криклий ответил, что, к сожалению, адресные заказы у нас довольно распространены, и по работе никаких претензий или замечаний к нему не имеет.