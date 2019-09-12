Боец Нацгвардии погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи, обстоятельства выясняются

В четверг, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе при выполнении боевой задачи военнослужащий Национальной гвардии Украины получил несовместимые с жизнью ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части", - говорится в обнародованном в четверг вечером на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук сообщении.