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20:41 12.09.2019

Служащие на Донбассе добровольцы передали Нацполиции 10 тонн обнаруженного ими вооружения

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Служащие на Донбассе добровольцы передали Нацполиции 10 тонн обнаруженного ими вооружения

В среду Национальная полиция Украины приняла под контроль 10 тонн вооружения, обнаруженного и переданного тремя добровольческими подразделениями, в частности - бойцами 8-го батальона УДА (Украинская добровольческая армия), сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в четверг днем в Мариуполе.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, об этом он сказал во время пресс конференции с командиром 8-го батальона УДА Андреем Гергертом (позывной "Червень") и начальником департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции Украины Валерием Средой в Мариуполе Донецкой области.

"Мы приняли решение помочь полиции, а именно тем бойцам, которые воевали рядом с нами 5 лет. Это оружие должно оставаться не в мирных городах, а там, где оно должно быть применено. Это первая наша совместная акция, которая будет продолжена", - отметил комбат Гергерт.

В пресс-службе отметили, что бесконтрольное оружие обнаружили добровольцы во время службы на Востоке страны. Сейчас идет его описание, которое происходит при участии следователей, взрывотехников, сотрудников Службы безопасности Украины. По предварительным подсчетам, арсенал насчитывает около 10 тонн боеприпасов.

Аброськин поблагодарил добровольцев за защиту страны и доверие к национальной полиции.

"Вместе с патриотами-добровольцами мы делаем одно дело - защищаем Украину. Передача беспрецедентного количества оружия - гарантия безопасности мирных жителей. Вооружение нужно для защиты страны и будет использоваться по назначению", - отметил он.

Середа отметил, что задача полицейских - предотвратить утечку оружия с территории операции Объединенных сил.

"Благодаря помощи добровольцев мы можем гарантировать, что ни один из этих боеприпасов не сработает в мирных городах, не погибнет мирный человек. Чем больше таких мероприятий, тем безопаснее будет в Украине", - отметил он.

Комбат Гергерт подчеркнул, что добровольцы остаются служить украинскому народу в Донецкой области и продолжат сотрудничество с Вооруженными силами Украины, Нацполицией, Национальной гвардией.

Теги: #передача #оружие #полиция #уда
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