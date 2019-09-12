Разумков встретился с президентом Эстонии Кальюлайд в Киеве

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели встречу в четверг в Киеве

"Украина готова применить опыт Эстонии в направлении диджитализации реформ. Нам есть чему поучиться у страны, которая стала лидером во внедрении электронных сервисов… Также поблагодарил за устойчивое партнерство между нашими государствами и большую практическую поддержку Украине по многим направлениям", - написал Разумков на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь Кальюлайд сообщила, что они с Разумковым намерены обсудить реформы, борьбу с коррупцией и принципы верховенства закона.

"Начался мой рабочий визит в Украину. Страна с большим потенциалом и близостью к сердцам Эстонии и Европы. Первая встреча со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Реформы, борьба с коррупцией, принципы верховенства закона - ключевые темы для обсуждения", - написала она на своей странице в Твиттере.