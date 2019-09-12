События

19:34 12.09.2019

В СММ ОБСЕ в Украине сейчас работает 740 международных наблюдателей из 43 стран, в том числе 35 россиян

1 мин читать
В СММ ОБСЕ в Украине сейчас работает 740 международных наблюдателей из 43 стран, в том числе 35 россиян

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в настоящее время работает 740 международных наблюдателей из 43 государств, больше всего - из Великобритании, США и Боснии.

"В настоящее время в СММ ОБСЕ работают 740 международных наблюдателей. Сотрудники миссии направляются 43 государствами-участниками ОБСЕ, в частности Соединенным Королевством (53 наблюдателя), за которым по количеству наблюдателей идут США (52) и Босния и Герцеговина (48). От Российской Федерации направлено 35 наблюдателей", - говорится в ответе пресс-службы СММ ОБСЕ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Так в СММ прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в составе миссии 35 наблюдателей из РФ и 0 из Украины, что, по мнению журналистов, может влиять на характер подаваемой СММ информации.

Кроме того, сейчас в СММ ОБСЕ работают 436 сотрудников из Украины, исполняющих обязанности советников, специалистов и вспомогательного персонала, указали в СММ ОБСЕ.

Теги: #наблюдатели #россияне #смм_обсе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 06.09.2019
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян, утверждает адвокат Рыбин

Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян, утверждает адвокат Рыбин

11:35 05.09.2019
Наблюдатели за выборами в Украине от ENEMO составили предложения по улучшению украинского избирательного законодательства

Наблюдатели за выборами в Украине от ENEMO составили предложения по улучшению украинского избирательного законодательства

21:30 26.07.2019
Иностранные наблюдатели отметили работу МВД по обеспечению безопасности в день голосования на выборах в Раду

Иностранные наблюдатели отметили работу МВД по обеспечению безопасности в день голосования на выборах в Раду

20:22 23.07.2019
Украина будет укреплять сотрудничество с ВКУ – Офис президента

Украина будет укреплять сотрудничество с ВКУ – Офис президента

12:06 23.07.2019
Наблюдатели ENEMO позитивно оценили процесс голосования и подсчета голосов на выборах в Раду

Наблюдатели ENEMO позитивно оценили процесс голосования и подсчета голосов на выборах в Раду

11:49 23.07.2019
Внеочередные выборы в Раду были мирными и конкурентными – наблюдатели ENEMO

Внеочередные выборы в Раду были мирными и конкурентными – наблюдатели ENEMO

10:00 23.07.2019
В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

17:52 22.07.2019
Выборы в Раду прошли хорошо, нарушения были незначительны и несистемны, однако властям Украины стоит разрешить ряд проблемных вопросов – наблюдатели IRI

Выборы в Раду прошли хорошо, нарушения были незначительны и несистемны, однако властям Украины стоит разрешить ряд проблемных вопросов – наблюдатели IRI

16:26 22.07.2019
Особенностью нынешней парламентской кампании в Украине стало "клонирование" политических брендов кандидатами – международные наблюдатели

Особенностью нынешней парламентской кампании в Украине стало "клонирование" политических брендов кандидатами – международные наблюдатели

16:06 22.07.2019
Международные наблюдатели обеспокоены практикой скупки голосов избирателей на выборах в Раду – отчет

Международные наблюдатели обеспокоены практикой скупки голосов избирателей на выборах в Раду – отчет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аброськин планирует баллотироваться в мэры Мариуполя

Пинчук: Форум YES будет посвящен теме счастья в нашем мире, о чем уже начинают задумываться политики

Правоохранители проводят обыски по месту прописки экс-главы НБУ Гонтаревой в Киеве

Миссия МВФ начала переговоры в Киеве

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков встретился с президентом Эстонии Кальюлайд в Киеве

Аброськин планирует баллотироваться в мэры Мариуполя

Боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня

Нардепы намерены ввести е-документооборот в Раде

Нардепы намерены лишить себя депутатских выплат за прогулы

Полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны

Аваков принял отставку замглавы Нацполиции Аброськина, Купранца и Невгада

Экс-начальник управления Госгеокадастра на Харьковщине подозревается во взяточничестве – прокуратура

На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию и систему химической очистки газов

Пинчук: Форум YES будет посвящен теме счастья в нашем мире, о чем уже начинают задумываться политики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА