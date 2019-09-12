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19:25 12.09.2019

Боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня

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Боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120-мм и 82-мм. Также обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку населенных пунктов Пищевик, Водяное, Новогнатовка, Верхнеторецкое, Авдеевка.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: в районе населенных пунктов Зайцево, Новгородское, Крыцмское, Травневое, Луганское.

Теги: #оос
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