Нардепы намерены ввести е-документооборот в Раде

Народные депутаты собираются ввести электронный документооборот для законодательного процесса в Верховной Раде.

За законопроект №1044 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом, в первом чтении проголосовали 270 народных депутатов.

Проект Закона предлагает внести изменения в статью 91 регламента Верховной Рады Украины о подаче сопроводительных документов к законопроекту в электронном виде и в статью 97 о введении дела законопроекта в электронном виде.