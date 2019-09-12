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19:14 12.09.2019

Нардепы намерены ввести е-документооборот в Раде

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Нардепы намерены ввести е-документооборот в Раде

Народные депутаты собираются ввести электронный документооборот для законодательного процесса в Верховной Раде.

За законопроект №1044 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом, в первом чтении проголосовали 270 народных депутатов.

Проект Закона предлагает внести изменения в статью 91 регламента Верховной Рады Украины о подаче сопроводительных документов к законопроекту в электронном виде и в статью 97 о введении дела законопроекта в электронном виде.

Теги: #е_документ #рада
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