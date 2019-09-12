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16:32 12.09.2019

Экс-начальник управления Госгеокадастра на Харьковщине подозревается во взяточничестве – прокуратура

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Экс-начальник управления Госгеокадастра на Харьковщине подозревается во взяточничестве – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила подозрение бывшему начальнику одного из управлений Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области в требовании неправомерной выгоды в крупном размере.

"Его уличили в результате проведения негласных следственных действий, которые проводились совместно с сотрудниками УСБУ в области и следователями Новобаварского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, в июне, когда подозреваемый еще был начальником управления ГУ Госгеокадастра в области, к нему обратился знакомый предприниматель, который хотел получить разрешение на распаевание земель фермерского хозяйства.

По данным следствия, 62-летний чиновник объяснил заявителю, что такая услуга не бесплатная. Он написал на бумажке, что каждый гектар будет стоить $600. Чиновник описал процедуру, по которой подаются документы на разработку проекта землеустройства, и сказал, что после получения ожидаемого приказа предприниматель должен заплатить $15 тыс.

Теги: #прокуратура #взятки #харьковская_область
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