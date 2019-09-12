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16:11 12.09.2019

Задымленность в Киеве обусловлена рядом факторов, будет создана рабгруппа для контроля качества воздуха

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Задымленность в Киеве обусловлена рядом факторов, будет создана рабгруппа для контроля качества воздуха

В Киевской городской государственной администрации констатируют, что в настоящее время существует проблема задымленности в некоторых районах столицы, появление которой вызвано рядом причин.

"Есть несколько факторов, влияющих на экологическое состояние этих жилых массивов (Позняки, Осокорки, Харьковский массив - ИФ). За последний месяц в семь раз увеличилось количество пожаров травяных настилов, торфяников, территорий свалок в Киевской области. Безусловно, на экологический фон влияет и количество авто, и работа промышленных предприятий. И наша задача - ремонтировать эти предприятия, чтобы они становились более экологичными", - сказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев во время посещения мусоросжигательного завода "Энергия", сообщила пресс-служба КГГА.

Он подчеркнул, что город не может полноценно существовать без завода "Энергия", обеспечивающего утилизацию мусора, без Бортнической станции аэрации, очищающей сточные воды Киева и многих городов Киевской области.

Вместе с тем, по словам Пантелеева, власти нацелены на прозрачный и честный диалог с теми, кто страдает от задымленности.

"Мы создаем рабочую группу, контроль качества воздуха будет осуществляться в круглосуточном режиме, а также на заводе ("Энергия" - ИФ) установлена система видеонаблюдения в мусорном бункере. Только имея объективную информацию, сможем принимать оперативные решения", - сказал он.

Теги: #киев #кгга #дым
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