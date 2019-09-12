В Запорожской ОГА отчитались о ремонте "дороги жизни" между Запорожьем и Мариуполем

В Запорожской областной администрации отчитались о текущем среднем ремонте дороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь по маршруту Запорожье-Мариуполь в пределах Запорожской области.

По состоянию на 12 сентября полностью завершены работы по фрезерованию существующего покрытия - 123,6 км, устройству выравнивающего слоя - 114,5 км, устройству верхнего слоя ЩМА-20 - 94,1 км.

"На участках дороги, где завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по основному проезда, в настоящее время выполняются работы по благоустройству (укрепление обочин, удаление поросли, обустройство заездных карманов, замена барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Запорожской ОГА.

Протяженность дороги Н-08 по маршруту Запорожье - Мариуполь на участке в Запорожской области - 167,6 км. Работы по текущему среднему ремонту были начаты в 2016 году. С 2016 по 2018 годы введено в эксплуатацию 44 км. Планами работ в 2019 году предусмотрено завершение работ по текущему среднему ремонту с введением в эксплуатацию 123,6 км дороги.

"В пределах Запорожской области по заказу Службы автомобильных дорог подрядными предприятиями работы по текущему среднему ремонту на участке от Запорожья до Мариуполя проводятся в усиленном темпе и днем, и ночью. Для чего ежедневно задействовано около 1000 рабочих и 500 единиц спецтехники", - указали в ОГА.

В настоящее время дорога Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь это одно из основных стратегических направлений, по которому осуществляется движение в зону АТО военной техники и личного состава Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, волонтеров, международных наблюдателей и других участников дорожного движения.