Президент Европарламента заявил о готовности посетить Украину

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил о готовности посетить Украину.

Об этом он заявил в четверг в Брюсселе на пресс-конференции.

Говоря о вручении премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, Сассоли сказал, что в настоящее время у Сенцова "есть проблемы со здоровьем". "Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на Конференции президентов я сказал, что я готов лично приехать в Украину", - заявил президент Европейского парламента.

Олег Сенцов вместе с 34 украинцами 7 сентября прибыл в Киев в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.