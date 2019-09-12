ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме" и входящих в него предприятиях-экспортерах

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и предприятий-экспортеров, входящих в его состав.

"Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Проводятся они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году", - сообщило ГБР в соцсети Telegram в четверг.

По данным Бюро, следователи выполняют свою работу беспрепятственно: изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. "Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет", - сообщили в Бюро, пообещав предоставить дополнительные подробности позже.

В свою очередь, в "Укроборонпроме" подтверждают эти сведения и заявляют, что информация и документы на запросы следователей будут предоставляться в полном объеме. "Руководство государственного концерна "Укроборонпром" будет способствовать любым санкционированным следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении концерна и предприятий-участников", - сообщила пресс-служба концерна.

Ранее сотрудники "Укроборонпрома" уже добровольно предоставляли запрашиваемую правоохранителями информацию и документы в рамках этого уголовного производства.