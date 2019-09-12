События

13:16 12.09.2019

Прокуроры военной прокуратуры могут остаться в системе, пройдя аттестацию и проверку на добропорядочность - Рябошапка

2 мин читать
Прокуроры военной прокуратуры могут остаться в системе, пройдя аттестацию и проверку на добропорядочность - Рябошапка

Прокуроры, работавшие в структуре Главной военной прокуратуры, при желании смогут остаться в системе, пройдя через аттестацию и проверку на добропорядочность, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, глава ведомства обозначил два основных направления работы будущей специализированной прокуратуры. "Первое - это продолжение работы по военным преступлениям, но эта работа в основном будет осуществляться в зонах конфликта", - рассказал он, добавив, что, несмотря на то, что указанные прокуроры не будут проходить военную службу, будет сделано все, чтобы обеспечить надлежащий социальный пакет, поскольку их работа будет связана с повышенным риском.

"Второе критически важное направление - это преступления в сфере национальной безопасности и обороны. И особое внимание будет уделено именно этому направлению", - подчеркнул Рябошапка.

Он представил коллективам Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры новоназначенных первого заместителя генерального прокурора Виталия Касько и заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака. Чумак поблагодарил генпрокурора за доверие и выразил готовность работать в команде.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу и в целом (с предложениями комитета) президентский законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры. Законопроектом предусматривается ликвидация Военной прокуратуры и должности главного военного прокурора. Вместо пункта о военных прокуратурах указано, что в случае необходимости решением генпрокурора могут формироваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, на правах подразделения областных прокуратур, на правах подразделения окружных прокуратур.

Рябошапка подписал приказ о назначении Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором 11 сентября. Ранее, 5 сентября, он назначил Касько первым заместителем Генерального прокурора.

Теги: #рябошапка #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 11.09.2019
Мужчина, во время задержания бросавший в полицейских гранаты, уведомлен о подозрении в покушении на убийство правоохранителя – прокуратура Киевщины

Мужчина, во время задержания бросавший в полицейских гранаты, уведомлен о подозрении в покушении на убийство правоохранителя – прокуратура Киевщины

10:47 11.09.2019
Прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар", где на пожаре погибли девять человек

Прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар", где на пожаре погибли девять человек

19:04 10.09.2019
Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

16:39 10.09.2019
Рябошапка уволил прокурора Запорожской области - Генпрокуратура

Рябошапка уволил прокурора Запорожской области - Генпрокуратура

12:09 10.09.2019
Участники так называемой "Самообороны Крыма" подозреваются в пытках крымскотатарского активиста Аметова – прокуратура АРК

Участники так называемой "Самообороны Крыма" подозреваются в пытках крымскотатарского активиста Аметова – прокуратура АРК

05:13 10.09.2019
Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

18:50 09.09.2019
Генпрокурор допускает подачу в Раду представлений на снятие неприкосновенности с нардепов до вступления в силу соответствующего закона

Генпрокурор допускает подачу в Раду представлений на снятие неприкосновенности с нардепов до вступления в силу соответствующего закона

18:49 09.09.2019
Рябошапка выступает за создание двух блоков расследований преступлений, связанных с военными

Рябошапка выступает за создание двух блоков расследований преступлений, связанных с военными

18:21 09.09.2019
Рябошапка пообещал скорую передачу в суд ряда резонансных дел

Рябошапка пообещал скорую передачу в суд ряда резонансных дел

18:12 09.09.2019
Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители проводят обыски по месту прописки экс-главы НБУ Гонтаревой в Киеве

Миссия МВФ начала переговоры в Киеве

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение – штаб ООС

Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Европарламента заявил о готовности посетить Украину

Нацсовет по телерадиовещанию разрешил телеканалу "Правдатут" вещать в 4 городах Донбасса

ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме" и входящих в него предприятиях-экспортерах

Правоохранители проводят обыски по месту прописки экс-главы НБУ Гонтаревой в Киеве

Нетаньяху заявил о возможности полномасштабной операции в секторе Газа

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Миссия МВФ начала переговоры в Киеве

Синоптики прогнозируют похолодание в Украине в субботу

В госбюджет конфискуют 148,9 тыс грн. взносов в поддержку "Батькивщины" и 100 тыс грн для Радикальной партии - НАПК

Рада в четверг рассмотрит законопроекты об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" и об изменениях в закон об обороне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА