Прокуроры военной прокуратуры могут остаться в системе, пройдя аттестацию и проверку на добропорядочность - Рябошапка

Прокуроры, работавшие в структуре Главной военной прокуратуры, при желании смогут остаться в системе, пройдя через аттестацию и проверку на добропорядочность, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, глава ведомства обозначил два основных направления работы будущей специализированной прокуратуры. "Первое - это продолжение работы по военным преступлениям, но эта работа в основном будет осуществляться в зонах конфликта", - рассказал он, добавив, что, несмотря на то, что указанные прокуроры не будут проходить военную службу, будет сделано все, чтобы обеспечить надлежащий социальный пакет, поскольку их работа будет связана с повышенным риском.

"Второе критически важное направление - это преступления в сфере национальной безопасности и обороны. И особое внимание будет уделено именно этому направлению", - подчеркнул Рябошапка.

Он представил коллективам Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры новоназначенных первого заместителя генерального прокурора Виталия Касько и заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака. Чумак поблагодарил генпрокурора за доверие и выразил готовность работать в команде.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу и в целом (с предложениями комитета) президентский законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры. Законопроектом предусматривается ликвидация Военной прокуратуры и должности главного военного прокурора. Вместо пункта о военных прокуратурах указано, что в случае необходимости решением генпрокурора могут формироваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, на правах подразделения областных прокуратур, на правах подразделения окружных прокуратур.

Рябошапка подписал приказ о назначении Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором 11 сентября. Ранее, 5 сентября, он назначил Касько первым заместителем Генерального прокурора.