Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили семь обстрелов позиций Операции объединенных сил, боевых потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"Российско-оккупационные войска осуществили уже 7 прицельных обстрелов позиций объединенных сил, трижды применяя минометы разных калибров", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По имеющейся информации, с начала суток боевых потерь среди украинских военных нет.