События

13:04 12.09.2019

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

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Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили семь обстрелов позиций Операции объединенных сил, боевых потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"Российско-оккупационные войска осуществили уже 7 прицельных обстрелов позиций объединенных сил, трижды применяя минометы разных калибров", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По имеющейся информации, с начала суток боевых потерь среди украинских военных нет.

Теги: #оос #минобороны
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