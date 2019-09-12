В госбюджет конфискуют 148,9 тыс грн. взносов в поддержку "Батькивщины" и 100 тыс грн для Радикальной партии - НАПК

148,9 тыс грн взносов в поддержку партии "Батькивщина" и 100 тыс грн взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко будут конфискованы за нарушение установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии, сообщается на официальном сайте Национального агентства по борьбе с коррупцией в четверг.

Как говорится в сообщении, в нарушении вышеуказанного порядка признаны виновными двое граждан Украины. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа и конфискации сумм взносов в государственный бюджет Украины. Соответствующие решения в соответствии со ст.212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях вынесли Винницкий городской суд (апелляционный суд оставил постановление горсуда без изменений) и Хустский районный суд Закарпатской области.

Факты правонарушений обнаружены Национальным агентством по предупреждению коррупции по результатам анал