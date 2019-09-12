Рада в четверг рассмотрит законопроекты об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" и об изменениях в закон об обороне

Народные депутаты Украины в четверг рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства (№1011) и альтернативный ему законопроект.

Как следует из обнародованной на сайте Верховной Рады повестки дня, в планах украинского парламента на четверг также рассмотрение в первом чтении законодательных инициатив об отмене действий актов СССР и УССР на территории Украины (№1075 – "О внесении изменений в закон "О правопреемстве Украины").

Нардепы также планируют рассмотреть в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (№1030).

Кроме того, в повестке дня - законопроекты об изменениях в закон "О господдержке кинематографии в Украине относительно госсубсидий для возвращения части квалифицированных расходов иностранным субъектам кинематографии при создании фильма в Украине" (№1058, 1058-1, первое чтение).

Верховная Рада в четверг может также рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), данного вопроса в повестке дня на сайте парламента нет.