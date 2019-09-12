Три воевавших в Донецкой области добровольческие подразделения передали оружие Национальной полиции

Бойцы батальонов им.Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинскойдобровольческой армии, которые пять лет защищали независимость страны, приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, процесс передачи вооружения был официально зафиксирован и состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.

На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы.

Первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за защиту украинскому народу и отметил, что переданное оружие будет служить отпору вооруженной агрессии РФ и защиты страны.