Администрация Трампа рассматривает назначение Помпео на пост советника по нацбезопасности – телеканал

Чиновники администрации президента обсуждают возможность замены ушедшего в отставку советника президента по нацбезопасности Джона Болтона его главным соперником, государственным секретарем Майком Помпео, сообщает CNN.

В соответствии с рассматриваемым сценарием главный дипломат страны возьмет на себя роль советника по национальной безопасности и, таким образом, будет выполнять обе работы, заявил телеканалу высокопоставленный чиновник администрации и еще один осведомленный источник.

Если подобное решение будет принято, то Помпео станет вторым человеком в истории США после Генри Киссинджера, который в течение двух лет был советником по нацбезопасности президента Ричарда Никсона и госсекретарем.

Как отметили источники телеканала, пока неясно, насколько серьезно президент США Дональд Трамп рассматривает эту возможность. По словам одного из собеседников, Помпео предоставил президенту список других претендентов на должность.

В среду, когда Трампа спросили о кандидатах на замену Болтона, он ответил: "У меня есть пять человек, которые очень этого хотят(...). Пять человек, которых я считаю очень высококвалифицированными, хорошими людьми".

Между тем, как пояснил телеканалу источник, близкий к Белому дому, пока Помпео остается главным советником президента по внешней политике.

"Он будет выступать в качестве советника по национальной безопасности, по крайней мере, в ближайшее время", - отметил собеседник.

"Трамп доволен этим", - добавил он.

Тем временем, если Трамп все-таки решит сохранить позицию советника по нацбезопасности в качестве самостоятельной роли, то, по данным источников телеканала, наиболее вероятными претендентами на пост являются спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Вечером 10 сентября Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, которые выдвигал Болтон. В то же время президент поблагодарил его за проделанную работу.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщили американские СМИ со ссылкой на Белый дом.