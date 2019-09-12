Белый дом приветствует решение Верховного суда по ограничению предоставления убежища иностранцам

Администрация президента США заявила, что решение Верховного суда об ограничении предоставления убежища иностранцам поможет исправить пограничный кризис.

"Мы рады, что Верховный суд постановил, что наша администрация может реализовать важные, необходимые исправления в сломанной системе предоставления убежища", - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Хогана Гидли, опубликованном на сайте Белого дома.

"Это в значительной степени помогает наращивать прогресс, достигнутый нами в решении кризиса на нашей южной границе, и в конечном итоге сделает американские общины более безопасными", - добавил Гидли.

Ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства.

Однако это правило было отклонено окружным судьей США Джоном Тиггаром, издавшим первичный судебный запрет, препятствующий соблюдению правила.

После этого Белый дом обратился в Верховный суд. В результате семь судей одобрили решение администрации, а двое высказались против.

В ответ на принятое решение Трамп написал в своем твиттере: "Большая победа Верховного суда Соединенных Штатов на границе по убежищу!"