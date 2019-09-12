Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия… За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военнослужащий получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки - из вооружения БМП; вблизи Невельского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия; трижды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Песок - из снайперского оружия; вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; около Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; около Павлополя - из стрелкового оружия.

Также обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Желобок, Зайцево, Луганское, Новолуганское, Новгородское.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Пищевика из станкового противотанкового гранатомета", - подытожили в штабе ООС.