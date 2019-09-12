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05:32 12.09.2019

Члены ЦИК доказали свой профессионализм – Порошенко

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Члены ЦИК доказали свой профессионализм – Порошенко

ародный депутат (фракция "Евросолидарность"), пятый президент Украины Петр Порошенко назвал политически мотивированным и  несовместимым с демократическими принципами развития страны решение о прекращении полномочий членов ЦИК.

Об этом политик написал на своей официальной странице в Фейсбук.

"Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность", - отметил пятый Президент Украины.

Порошенко сообщил, что на встрече с Тейлором также обсуждалась важность освобождения украинских заложников Кремля.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что освобождение незаконно удерживаемых лиц не является основание для смягчения санкций против РФ.

 "Это не является основанием рассматривать перспективы смягчения или снятия санкций против РФ, ведь они были введены за нарушение территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Порошенко.

"Для нас важно чувствовать поддержку Соединенных штатов Америки на международной арене", - подытожил Порошенко.

Теги: #порошенко #украина #цик
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