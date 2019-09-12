События

04:31 12.09.2019

В Донецкой области три добровольческих подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции

1 мин читать

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинские добровольческой армии добровольно передать остатки оружия сотрудникам Нацполиции, сообщает пресс-служба.Нацполиции

"Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений", - говорится в сообщении, на официальном сайте Цацполиции в среду.

Ззаместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для предоставления отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны. Украины.

 

Теги: #оружие #украина #добробаты #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:04 12.09.2019
Пожар на военном полигоне на Харьковщине тушат с воздуха – ГСЧС

Пожар на военном полигоне на Харьковщине тушат с воздуха – ГСЧС

23:52 11.09.2019
"Нафтогаз" оценивает убытки от невыполнения "Газпромом" контракта на поставку газа в сотни миллионов долларов

"Нафтогаз" оценивает убытки от невыполнения "Газпромом" контракта на поставку газа в сотни миллионов долларов

23:01 11.09.2019
В МИД вызвали посла Чехии для разъяснений

В МИД вызвали посла Чехии для разъяснений

22:09 11.09.2019
Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

22:01 11.09.2019
Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

21:57 11.09.2019
Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

21:54 11.09.2019
Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

20:37 11.09.2019
Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

14:17 11.09.2019
Сухая и теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Сухая и теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

11:09 11.09.2019
Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной

Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

На Киевщине, на расстоянии 50 км от Чернобыля, горит лесная подстилка, к ликвидации пожара привлечены 2 самолета и вертолет

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил, что США перенесут повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября

Трамп называет неверным подход Болтона к венесуэльской проблеме

Трамп заявил, что не добивается смены власти в Иране

Военная прокуратура расследует дело из-за пожара и детонации боеприпасов в Калиновке

Секретарь СНБО обсудил со стратегическими советниками высокого уровня Минобороны имплементацию реформ в секторе безопасности

На Киевщине, на расстоянии 50 км от Чернобыля, горит лесная подстилка, к ликвидации пожара привлечены 2 самолета и вертолет

Более полумиллиона человек собрались в Барселоне на митинг в национальный день Каталонии

Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

ГБР расследует растрату почти 37 млн грн при строительстве лагерного городка на полигоне "Широкий лан"

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА