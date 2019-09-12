В Донецкой области три добровольческих подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинские добровольческой армии добровольно передать остатки оружия сотрудникам Нацполиции, сообщает пресс-служба.Нацполиции

"Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений", - говорится в сообщении, на официальном сайте Цацполиции в среду.

Ззаместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для предоставления отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны. Украины.