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00:42 12.09.2019

Трамп называет неверным подход Болтона к венесуэльской проблеме

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Трамп называет неверным подход Болтона к венесуэльской проблеме

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был согласен с уволенным во вторник советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по вопросам, связанным с венесуэльским кризисом.

"Я был не согласен с подходом Джона Болтона по Венесуэле. Я считал, что его подход был крайне неуместным", - приводят слова президента американские СМИ.

Трамп не пояснил, в чем именно расходятся его с Болтоном подходы к Венесуэле.

Американский лидер указал на то, что ситуация в Венесуэле остается неблагополучной.

"Венесуэла в очень плохом состоянии, и это иллюстрирует, что такое социализм. И это демонстрирует, что там происходит", - сказал Трамп.

Болтон - известный сторонник радикальных действий для достижения ряда внешнеполитических целей США, в частности, связанных с Ираном и Венесуэлой. Наблюдатели отмечают, что именно Болтон был одним из главных инициаторов попыток США поддержать венесуэльскую оппозицию и добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Теги: #венесуэла #сша #трамп
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