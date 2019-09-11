"Нафтогаз" оценивает убытки от невыполнения "Газпромом" контракта на поставку газа в сотни миллионов долларов

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает убытки от невыполнения "Газпромом" контракта на поставку природного газа в сотни миллионов долларов, которые компания намерена возместить в рамках ранее поданного иска в Стокгольмский арбитраж.

"Речь идет о сотнях миллионов долларов. Это с марта 2018 года по конец 2019-го. Всегда когда мы покупали газ дороже, чем должны были бы покупать по контракту, мы переплачивали и, соответственно, будем требовать компенсацию на все эти переплаты", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн, нарушив контрактные обязательства. Такие действия со стороны "Газпрома" также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.