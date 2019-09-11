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23:01 11.09.2019

В МИД вызвали посла Чехии для разъяснений

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В МИД вызвали посла Чехии для разъяснений

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов, сообщили в пресс-службе МИД.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД в среду вечером.

Также в МИД заявили, что и впредь будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Теги: #посол #чехия #украина #мид
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