События

22:01 11.09.2019

Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

1 мин читать
Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, которое произошло 7 сентября, и готовность наказать виновных в трагедии рейса MH17.

Как сообщает пресс-служба президента, в среду после принятия верительных грамот от посла Нидерландов в Украине Йоганнеса Германна Адриануса де Мола Зеленский проинформировал его о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц.

"Президент Украины выразил благодарность нидерландской стороне за конструктивную позицию в этом вопросе и готовность должным образом наказать виновных в том, что был сбит самолет рейса МН-17", - говорится в сообщении.

Теги: #нидерланды #mh17 #украина #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:09 11.09.2019
Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

21:57 11.09.2019
Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

21:54 11.09.2019
Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

20:37 11.09.2019
Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

18:03 11.09.2019
Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля по делу MH17 в подозреваемого

Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля по делу MH17 в подозреваемого

15:37 11.09.2019
Зеленский объявил заказниками государственного значения два ландшафтных заказника в Одесской области и один – в Черниговской – указ

Зеленский объявил заказниками государственного значения два ландшафтных заказника в Одесской области и один – в Черниговской – указ

14:17 11.09.2019
Сухая и теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Сухая и теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

13:20 11.09.2019
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

11:24 11.09.2019
Зеленский отменил решение Порошенко о присвоении ранга посла Арьеву, Герасимову и Логвинскому как безосновательные

Зеленский отменил решение Порошенко о присвоении ранга посла Арьеву, Герасимову и Логвинскому как безосновательные

11:20 11.09.2019
Парламент в четверг может рассмотреть представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК

Парламент в четверг может рассмотреть представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

На Киевщине, на расстоянии 50 км от Чернобыля, горит лесная подстилка, к ликвидации пожара привлечены 2 самолета и вертолет

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

Несколько снарядов взорвались на технической территории артскладов в Калиновке из-за горящей травы

ПОСЛЕДНЕЕ

Военная прокуратура расследует дело из-за пожара и детонации боеприпасов в Калиновке

Секретарь СНБО обсудил со стратегическими советниками высокого уровня Минобороны имплементацию реформ в секторе безопасности

На Киевщине, на расстоянии 50 км от Чернобыля, горит лесная подстилка, к ликвидации пожара привлечены 2 самолета и вертолет

Более полумиллиона человек собрались в Барселоне на митинг в национальный день Каталонии

Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

ГБР расследует растрату почти 37 млн грн при строительстве лагерного городка на полигоне "Широкий лан"

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

Пожар на территории военного склада в Калиновке ликвидирован, пострадавших нет – ГСЧС

Боевики с полуночи пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС, применяли гранатометы и стрелковое оружие

Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА