События

21:57 11.09.2019

Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

1 мин читать
Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение встречи глав государств "Нормандского формата" в Париже уже в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал в среду после принятия верительных грамот от нового посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

"Глава государства отметил роль Франции в рамках Нормандского формата и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Зеленский также обсудил с послом Франции дальнейшую активизацию политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #франция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:09 11.09.2019
Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

22:01 11.09.2019
Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

21:54 11.09.2019
Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

20:37 11.09.2019
Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

19:20 11.09.2019
Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

19:12 11.09.2019
Между Зеленским и Макроном установилась дружеская связь – посол Франции

Между Зеленским и Макроном установилась дружеская связь – посол Франции

15:37 11.09.2019
Зеленский объявил заказниками государственного значения два ландшафтных заказника в Одесской области и один – в Черниговской – указ

Зеленский объявил заказниками государственного значения два ландшафтных заказника в Одесской области и один – в Черниговской – указ

14:17 11.09.2019
Сухая и теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Сухая и теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

14:15 11.09.2019
Париж ожидает ответа Москвы по дате саммита в нормандском формате

Париж ожидает ответа Москвы по дате саммита в нормандском формате

13:20 11.09.2019
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

На Киевщине, на расстоянии 50 км от Чернобыля, горит лесная подстилка, к ликвидации пожара привлечены 2 самолета и вертолет

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

Несколько снарядов взорвались на технической территории артскладов в Калиновке из-за горящей травы

ПОСЛЕДНЕЕ

Военная прокуратура расследует дело из-за пожара и детонации боеприпасов в Калиновке

Секретарь СНБО обсудил со стратегическими советниками высокого уровня Минобороны имплементацию реформ в секторе безопасности

На Киевщине, на расстоянии 50 км от Чернобыля, горит лесная подстилка, к ликвидации пожара привлечены 2 самолета и вертолет

Более полумиллиона человек собрались в Барселоне на митинг в национальный день Каталонии

Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

ГБР расследует растрату почти 37 млн грн при строительстве лагерного городка на полигоне "Широкий лан"

Пожар на территории военного склада в Калиновке ликвидирован, пострадавших нет – ГСЧС

Боевики с полуночи пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС, применяли гранатометы и стрелковое оружие

Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

Освобожденные из РФ украинцы в ближайшее время получат ID-паспорта - омбудсмен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА