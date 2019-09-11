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21:54 11.09.2019

Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

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Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: Эстонской Республики - Каймо Кууска, Французской Республики - Этьена де Понсена, Республики Австрия - Гернота Пфандлера, Королевства Нидерландов - Иоганнеса Германна Адриануса де Мола, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Мелинды Симмонс, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время беседы с послом Эстонии Каймо Кууска был отмечен активный политический диалог между двумя странами. Зеленский выразил благодарность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины в Донбассе.

"Я хочу поблагодарить вас, правительство и президента за то, что Эстония жестко отреагировала на паспортизацию со стороны Российской Федерации на временно оккупированных территориях", - сказал он.

Глава государства выразил надежду на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Эстонией. Был также отмечен значительный потенциал для сотрудничества в сферах диджитализации и е-управления.

Во время разговора с послом Австрии Гернотом Пфандлером Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также практическую помощь нашему государству в преодолении последствий российской агрессии.

"Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России", - сказал президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в реабилитации детей участников АТО.

"Я знаю, что около 500 детей участников АТО получили от вашей страны реабилитационную помощь", - сказал он.

Собеседники согласились с необходимостью активизации политического и экономического диалога между Украиной и Австрией.

Теги: #зеленский #послы #украина #грамота
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