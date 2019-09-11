Военная прокуратура расследует дело из-за пожара и детонации боеприпасов в Калиновке

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины открыла уголовное производство по статье "халатное отношение к военной службе" в связи с пожаром и детонацией боеприпасов на арсенале в Калиновке (Винницкая обл.).

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 3. ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Предварительно установлено, что около 11.40 в среду, 11 сентября, на технической территории 48 арсенала, расположенного в Калиновке Винницкой области, в районе открытой площадки, произошло несколько взрывов боеприпасов, подлежащих утилизации. Возможная причина - возгорание сухой травы, в результате чего и произошла поочередная детонация отдельных боеприпасов, лежавших на земле.

Все версии и действия служебных лиц воинской части проверяются.

"На этой территории не было завершено проведение работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляла около 150-200 метров", - проинформировала пресс-служба.

Как сообщалось, на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории военного арсенала в Калиновке Винницкой области около 11.30 в среду было зафиксировано задымление и шесть взрывов боеприпасов. По предварительной информации задымление произошло из-за горения около 2 га сухой травы.

В 13.17 пожар был локализован, а в 15.15 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Вечером 26 сентября 2017 года на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.