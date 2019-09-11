Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

Вернувшийся из РФ после взаимного освобождения удерживаемых лиц военный моряк Андрей Опыско сообщил, что он, как и все его сослуживцы, намерены продолжать службу в украинских Военно-морских силах.

"Мы знали, что мы правы, что мы правильно поступили. Все ребята, как один, - все решили продолжать службу… Море – оно затягивает навсегда", - сказал Опрыско журналистам в среду в Киеве на встрече с пятым президентом Украины (2015-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

"Мы победим. И в этом даже нет никаких сомнений. Потому что за нами правда, за нами Бог, мы победим обязательно", - добавил моряк.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что "никто не останется безнаказанным за издевательства над честью украинского военного". "В принятый нами "азовский пакет" санкций попали все, кто отдавал приказы, санкционировал, вел незаконные следственные действия, кто принимал судебные решения по аресту моряков… Выдержку наших ребят, их мужество, их мудрость, их верность военной присяге видел весь мир. И даже в российской тюрьме на них смотрели как на героев. Ребята рассказали, что даже сами россияне удивлялись, что украинцы так борются за своих", - рассказал он.

Политик отметило, что гордится решением моряков продолжать военную службу на море. "Сегодня лично пожал руку каждому. И даже получил приглашение на свадьбу к Андрею Эйдеру. Для всей Украины вы навсегда останетесь легендами и примером несгибаемого духа украинского воина", - резюмировал Порошенко