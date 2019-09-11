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20:08 11.09.2019

Более полумиллиона человек собрались в Барселоне на митинг в национальный день Каталонии

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Более полумиллиона человек собрались в Барселоне на митинг в национальный день Каталонии

Порядка 600 тыс. человек, поддерживающих отделение Каталонии от Испании, собрались на митинг в Барселоне в национальный день автономии, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Число участников митинга значительно снизилось по сравнению с мероприятием прошлого года, в котором приняли участие около 1 млн человек.

На многих участниках митинга были футболки в поддержку независимости Каталонии, некоторые из них несли флаги с призывами к независимости.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес в национальный день Каталонии поздравил жителей автономии. "Хорошего национального дня всем", - написал он на каталонском в Twitter.

"Сегодняшний день должен объединить всех каталонцев и каталонок. На пути к диалогу в рамках конституции, сосуществованию, взаимоуважению и взаимопониманию", - добавил Санчес на испанском.

Национальный день Каталонии отмечается в регионе в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года, после которой Каталония лишилась автономии. С 2012 года в этот день в Барселоне проводятся митинги в поддержку независимости Каталонии.

Митинг этого года состоялся в преддверии вынесения приговора нескольким каталонским политикам, которые возглавили попытку отделения автономии от Испании в 2017 году. Суд может приговорить их к нескольким годам тюремного заключения.

Теги: #каталония #сторонники #автономия
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