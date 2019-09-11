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20:00 11.09.2019

Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

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Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается заключать соглашение о предвыборном альянсе с лидером партии Brexit Найджелом Фаражем, сообщают британские СМИ.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что "премьер-министр не будет заключать сделку с Найджелом Фаражем". По его словам, Джонсон "дал ясно понять - соглашения не будет".

Ранее Фараж предложил Джонсону заключить соглашение, цель которого - координировать действия, чтобы вместе на выборах завоевать как можно больше мест в парламенте. Лидер партии Brexit в обмен на такой альянс хочет, чтобы премьер Великобритании подтвердил готовность пойти на Brexit без соглашения с ЕС. Фараж также предложил определить 80 избирательных округов для совместных действиях на выборах: согласно предложению, в этих округах более слабый кандидат от одной из партий будет сниматься с выборов в пользу более сильного. В обмен на это партия Brexit не будет выставлять своих кандидатов во всех остальных округах, чтобы не отбирать там голоса у кандидатов-консерваторов.

По словам Фаража, если Джонсон пойдет на такую сделку, то партия Brexit поможет ему удержать уверенное большинство в парламенте и, таким образом, эффективнее решать вопросы, связанные с проблемой выхода из ЕС.

"Мы можем быть либо лучшими друзьями, либо худшими врагами", - сказал Фараж.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Джонсон предлагал провести выборы 15 октября - до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС. Однако парламент проголосовал против этого предложения.

Многие британские оппозиционные политики заявляли, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

Теги: #brexit #партия #британия #премьер
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