Пожар на территории военного склада в Калиновке ликвидирован, пострадавших нет – ГСЧС

Пожар на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновском районе Винницкой области ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В 13.17 пожар был локализован, а в 15.15 – ликвидирован. (…) Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

На месте работали от ГСЧС 112 человек и 26 единиц техники.

Как сообщалось, на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории военного арсенала в Калиновке Винницкой области около 11.30 в среду было зафиксировано задымление и шесть взрывов боеприпасов. По предварительной информации задымление произошло из-за горения около 2 га сухой травы.

Угроз для военнослужащих и гражданского населения нет.