События

19:14 11.09.2019

Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

3 мин читать
Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

Намерение отправить весь состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в отставку не соизмеримо с теми проблемами, которые возникали у ЦИК во время избирательных кампаний, считает председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская и отмечает намерение парламентского большинства сформировать Центризбирком под новую политическую реальность.

"Закон о Центральной избирательной комиссии, ст. 31-1, определяет только, что представление должно быть мотивированным. Мотивировано ли оно? Да, оно мотивировано. Но с точки зрения обоснованности, содержания замечаний оно недостаточно весомо, чтобы говорить, что те проблемы, которые возникали в ходе работы Центральной избирательной комиссии, были нарушениями, совершенными ею сознательно, грубыми и системными", - сказала она в комментарии журналистам в среду в Киеве.

По словам Айвазовской, решения, на которые ссылаются инициаторы увольнения членов ЦИК, в частности 28 обжалований постановлений комиссии, не могут аргументировать то, что Центризбирком якобы препятствовал реализации пассивного избирательного права, поскольку даже решения судов разных инстанций свидетельствуют о неоднозначности законодательства в части определения процедур подачи документов, проверки их содержания, формы исправления ошибок и принятия решения о регистрации.

Она подчеркнула, что организации, которые наблюдают за выборами, оценивают влияние зафиксированных нарушений на результаты выборов или ход избирательного процесса.

"Мы можем констатировать, что действия или бездеятельность ЦИК никоим образом не привела к тому, что кандидаты, которые желали быть зарегистрированными, не были зарегистрированы или что они не реализовали свое избирательное право путем участия в избирательном процессе. Некоторые из них даже победили", - сказала эксперт.

"Санкция любая должна быть пропорциональна тому, какие нарушения или злодеяния, умышленные или неумышленные, с каким уровнем вреда были совершены органом власти или конкретным физическим лицом. Здесь никаких существенных последствий относительно технических проблем, которые выплывают очень часто из качества законодательства, … не установлено", - заявила Айвазовская.

Вместе с тем она отметила, что с 2004 года решения по ЦИК относительно назначения, прекращения полномочий возникали как выход из кризисов.

Эксперт пояснила, что политическая нейтральность ЦИК обеспечивается тем, что срок полномочий ее членов больше, чем каденция одного созыва Верховной Рады, которая их назначает.

"Сейчас появилась правовая и практическая возможность иметь независимый орган, на который не может иметь влияние никакая группа в парламенте… ЦИК институционально может быть политически нейтральной. В то же время аргументы большинства сегодня, в первую очередь "Слуги народа", сводятся к тому, что есть новая политическая реальность и под нее нужно сконструировать Центральную избирательную комиссию", - сказала она.

"Очевидно, даже соблюдая принцип пропорционального представительства, мы получим абсолютное большинство представителей одной политической силы. Возможно, они будут очень эффективными, экспертными… Но это никоим образом не решает проблему политической ангажированности ЦИК, если она формируется под новую политическую реальность", - пояснила Айвазовская.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК.

Теги: #мнение #цик #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 11.09.2019
Парламент в четверг может рассмотреть представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК

Парламент в четверг может рассмотреть представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК

19:12 10.09.2019
Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

19:07 10.09.2019
Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

18:07 10.09.2019
В Раду поступило представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК – нардеп Юрчишин

В Раду поступило представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК – нардеп Юрчишин

01:09 07.09.2019
Украинский адвокат Рыбин: обмен - дело нескольких часов

Украинский адвокат Рыбин: обмен - дело нескольких часов

18:47 06.09.2019
ЦИК утвердила более 467 млн грн расходов из госбюджета-2020 на возмещение партиям за выборы в Раду

ЦИК утвердила более 467 млн грн расходов из госбюджета-2020 на возмещение партиям за выборы в Раду

06:21 04.09.2019
ЦИК запустила новый сайт

ЦИК запустила новый сайт

14:31 02.09.2019
ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

23:10 29.08.2019
Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

19:17 29.08.2019
Рада уволила Грицака с должности главы СБУ

Рада уволила Грицака с должности главы СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

Несколько снарядов взорвались на технической территории артскладов в Калиновке из-за горящей травы

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу – Офис президента

"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

ПОСЛЕДНЕЕ

Военная прокуратура расследует дело из-за пожара и детонации боеприпасов в Калиновке

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

Секретарь СНБО обсудил со стратегическими советниками высокого уровня Минобороны имплементацию реформ в секторе безопасности

На Киевщине, на расстоянии 50 км от Чернобыля, горит лесная подстилка, к ликвидации пожара привлечены 2 самолета и вертолет

Более полумиллиона человек собрались в Барселоне на митинг в национальный день Каталонии

Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

ГБР расследует растрату почти 37 млн грн при строительстве лагерного городка на полигоне "Широкий лан"

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

Пожар на территории военного склада в Калиновке ликвидирован, пострадавших нет – ГСЧС

Боевики с полуночи пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС, применяли гранатометы и стрелковое оружие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА